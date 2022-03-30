Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor kim gitti, kim elendi? Bugün eleme oldu mu? Survivor 2022 eleme günü yarın mı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Ünlüler'i yendi. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi yazdı ve toplam 4 kişi eleme potasına girdi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bugün eleme yapılmadı. Şuanda Gönüllüler'de 4 kişi potada ve eleme konseyi ise yarın yani 30 Mart Çarşamba günü yapılacaktır. Eleme bugün değil yarın olacak.

Bu haftanın eleme adayları

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta 3 dokunulmazlığı da Ünlüler kazandı. Bu haftanın eleme adayları şu şekilde:

1. eleme adayı : Evrim

2. eleme adayı : Hikmet

3. eleme adayı : Gökhan

4. eleme adayı : Yasin

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