Türkiye'nin sevilen yarışma programı Survivor'ın eleme gecesinde adaya veda eden isim merak ediliyor ve Survivor kim elendi? Sorusu araştırılıyor. Peki, Survivor kim elendi? Survivor ilk elenen isim kim oldu? Survivor 2023 yeni sezonda ilk kim elendi?

Survivor kim elendi? Sorusu, Survivor 2023 yeni sezonda en çok merak edilen konular arasında birinci sırada yer alıyor ve izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı soruları, İzleyenleri heyecanlandırırken Survivor ilk elenen isim kim oldu? Sorusunu da gündeme getiriyor. Peki, Survivor kim elendi? Survivor ilk elenen isim kim oldu? Survivor 2023 yeni sezonda ilk kim elendi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Yapılan oylama sonunda Ümit Erdim diğer üç adaydan daha az SMS oyu alarak adaya veda eden isim oldu. Ümit Erdim Survivor 2023'ün ilk elenen ismi oldu. Elendiği için büyük bir şaşkınlık yaşayan Erdim, "Gidiyorum, takımıma inanıyorum. Mücadeleye devam edecekler. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak. Teşekkür ederim" dedi.

ACUN ILICALI: ERKEN BİR VEDA OLDU

Acun Ilıcalı ise "Gerçekten erken bir veda oldu. Benim beklentim daha uzun süre birlikte olmaktan yanaydı. Seyircilerimizin verdiği bir karar bu. Bize sana teşekkür etmek düşüyor. Çok güzel bir kariyerin ve umarım daha güzel halkalar eklersin.