Survivor kim elendi? Survivor 2023 yeni sezon ilk elenen isim kim oldu? Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı elendi?
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Survivor 2023'te bugün 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın 4 eleme adayı da belli oldu. İzleyiciler kimin elendiğini merak ediyor. Peki, Survivor kim elendi? Survivor 2023 yeni sezon ilk elenen isim kim oldu? Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı elendi? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor kim elendi? Survivor 2023 yeni sezon ilk elenen isim kim oldu? Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı elendi?
15 Ocak'ta yapılan dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı. Aynı şekilde 16 Ocak tarihinde yapılan dokunulmazlığı da Gönüllüler kazandı ve Ünlüler 4 eleme adayı çıkarttı.
Ünlüler haftanın 2. eleme adayını da çıkarttı. Aynı zamanda performans birincileri de eleme adayı söyledi ve bu hafta toplam 4 kişi eleme potasına girdi.
Ünlüler kadınlarda performans 1. si : Cansu
Ünlüler erkeklerde performans 1. si : Barış
Kadınlarda performans birincisi Cansu, Ümit'in ismini söyledi. Erkeklerde performans birincisi Barış, Kürşat'ın ismini söyledi.
Survivor eleme adayları:
- 1. eleme adayı : Seçkin
- 2. eleme adayı : Berdan
- 3. eleme adayı : Ümit
- 4. eleme adayı : Kürşat
Henüz eleme olmadı. Eleme gecesi yarın olacak. Yarınki konseyde Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat dörtlüsünden bir kişi adaya veda edecek.