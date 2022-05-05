Survivor kim elendi, kimin adı yazıldı? En son Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı çıktı? Sürgün adasına hangi isim gitti?
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Uzun süredir adada mücadelelerine devam eden yarışmacılar, dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kazanabilmek için performanslarını sergiliyor. Survivor kim elendi, kimin adı yazıldı sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor kim elendi sorusunun yanıtı 3 Mayıs Salı gecesi yanıt buldu.
Survivor kim elendi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Finale aday gösterilen isimlerden birinin elendiği gecede Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 3 Mayıs Survivor elenen isim…
Survivor ödül oyununun kazananı Mavi takım oldu. Ödül oyununun ilk turu olan kadınlar mücadelesini 8 - 5 skorla Kırmızı takım, Erkekler mücadelesini ise 8 - 0'lık skor ile Mavi takım kazandı.
Best of yarışına kalan ödül 3-1 skorla Mavi takımın oldu.
Survivor All Star dokunulmazlık oyunu yeni sezonda kadınlar ve erkekler olarak oynanırken bu akşamki mücadele de kıran kırana geçti. 2 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde haftanın 4. Dokunulmazlık oyunu oynandı.
Mavi takım 8-6 skorla kadınlar yarışını kazanmasının hemen ardından 8-5 skorla erkekler yarışını da kazandı. Dokunulmazlığın ve ödülün sahibi mavi takım oldu.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım Survivor Evrim'i aday çıkarırken ikinci dokunulmazlıkta durumu eşitledi ve kaybeden Kırmızı takım Survivor Barış'ı potaya gönderdi.
Geçtiğimiz akşam 3. Eleme adayı Survivor Ayşe oldu. Bugün yayınlanan Survivor yeni bölümü ile 4. Eleme adayı Kırmızı takımdan çıktı ve Survivor Sude potaya gönderildi.
Survivor eleme adayların bu hafta yarışmaya veda eden isim eski sezonda finalistlerden biri olan Barış Murat Yağcı oldu.
Survivor'da bu hafta elemeye kalan Sude, Evrim, Barış ve Ayşe için sms oylaması yapıldı. Oylama sonuçlarına göre Sude, Evrim, Barış ve Ayşe arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen yarışmacının Barış Murat Yağcı olması ekran başındakileri şaşkına çevirdi.
Elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Barış Murat Yağcı, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" dedi.