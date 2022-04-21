2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Ayşe, Nisa, Yağmur ve Evrim olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da en son elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Yağmur elendi mi? Detaylar haberimizde...

EN SON YAPILAN DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz hafta Ünlüler dokunulmazlıkta 4'te 4 yapmıştı ve 4 eleme adayı da Gönüllüler takımından seçilmişti.

Bu haftanın eleme adayları şöyle:

- Evrim

- Ayşe

- Nisa

- Yağmur

Elenen isim Yağmur oluyor

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da en son yapılan elemede Gönüllüler takımından Yağmur adaya veda etmişti.

ELENEN İSİM : YAĞMUR

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