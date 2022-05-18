Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da elenen isim belli oldu mu? Survivor son dakika izle! - Haberler

2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Ogeday, Nisa, Berkan, Evrim, Seda ve Hikmet oldu. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Bu hafta dokunulmazlık oyununun hepsini Ünlüler takımı kazandı. Bu nedenle Gönüllüler takımından bu hafta kesin bir yarışmacı adaya vedan eden isim olacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Geçen hafta adaya veda eden isim Barış olmuştu. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Survivor eleme adayları; Ogeday, Nisa, Berkan, Evrim, Seda ve Hikmet eleme potasında. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde adaya veda eden isim Seda oldu.

SURVİVOR BU AKŞAM KİM ELENDİ?

2022 Survivor bu akşam kim elendi ve Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Survivor All Star da bu hafta bütün dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu sebeple Gönüllüler takımından adaya veda eden isim kesinleşecek. Survivor bu akşam kimin elendiği belli olacak. Adaya veda eden isim Seda oldu.

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SURVİVOR SEDA AYDEMİR KİMDİR?

Doğum yılı: 17 Ağustos 1985

Yaşı: 37

Nereli: Bursa

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı, "Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

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