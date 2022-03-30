Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu? Evrim mi Hikmet mi Yasin mi Gökhan mı? Bugünkü elemede adaya kim veda etti?

SURVİVOR DÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Ünlüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Ünlüler'i yenmişti. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi yazdı ve toplam 4 kişi eleme potasına girdi. Gönüllüler 3. ve 4. eleme adayı için Gökhan ve Yasin'in ismini verdi. Buna göre bu hafta 4 eleme adayı da Gönüllüler takımından oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta 3 dokunulmazlığı da Ünlüler kazandı. Bu haftanın eleme adayları şu şekilde:

1. eleme adayı : Evrim

Evrim 2. eleme adayı : Hikmet

Hikmet 3. eleme adayı : Gökhan

Gökhan 4. eleme adayı : Yasin

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bugün elenen isim açıklanacak. Henüz kim adaya veda etti açıklanmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

Elenen isim : Yasin