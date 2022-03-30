Survivor kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu? Evrim mi Hikmet mi Yasin mi Gökhan mı?
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Survivor All Star heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynandı, dün ise dokunulmazlık oynandı. Bugün eleme konseyi yapılacak. Dünkü dokunulmazlığı Ünlüler kazanmıştı ve bu hafta Gönüllüler toplam 4 kişiyi aday çıkarmıştı. Ada konseyinde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, Survivor kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu? Evrim mi Hikmet mi Yasin mi Gökhan mı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor elenen isim kim oldu? Evrim mi Hikmet mi Yasin mi Gökhan mı? Bugünkü elemede adaya kim veda etti?
Dünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Ünlüler takımı hem kadınlarda hem de erkeklerde galibiyete ulaştı ve 2-0 Ünlüler'i yenmişti. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi yazdı ve toplam 4 kişi eleme potasına girdi. Gönüllüler 3. ve 4. eleme adayı için Gökhan ve Yasin'in ismini verdi. Buna göre bu hafta 4 eleme adayı da Gönüllüler takımından oldu.
Bu hafta 3 dokunulmazlığı da Ünlüler kazandı. Bu haftanın eleme adayları şu şekilde:
- 1. eleme adayı : Evrim
- 2. eleme adayı : Hikmet
- 3. eleme adayı : Gökhan
- 4. eleme adayı : Yasin
Survivor'da bugün elenen isim açıklanacak. Henüz kim adaya veda etti açıklanmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.
Elenen isim : Yasin
Elenen isim Gönüllüler takımından Yasin oldu.