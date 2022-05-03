Survivor kim elendi, kim gitti? 3 Mayıs Salı Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Evrim mi Ayşe mi Barış mı Sude mi?

2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Evrim, Ayşe, Barış ve Sude olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Survivor kim elendi? 3 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi? Evrim mi Ayşe mi Barış mı Sude mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR DÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler oldu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu. Ardından 4. eleme adayı için Ünlüler Sude'yi yazdı.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Evrim

Evrim 2. eleme adayı : Barış

Barış 3. eleme adayı : Ayşe

Ayşe 4. eleme adayı : Sude

Buna göre bu hafta eleme potasında Evrim, Barış, Ayşe ve Sude yer aldı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Gönüllüler takımından Evrim olurken Ünlüler takımından Barış, Ayşe ve Sude oldu. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...

Elenen isim : Barış

ELENEN İSİM : BARIŞ

Elenen isim Ünlüler takımından Barış oluyor.

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