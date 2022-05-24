Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs Salı Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Berkan mı Ayşe mi Hikmet mi Sude mi? - Haberler

2022 Survivor All Star'da yarışmacı sayısı git gide azalıyor ve heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene şampiyon kim olacak merak ediliyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Survivor kim elendi? 24 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi? Berkan mı Ayşe mi Hikmet mi Sude mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR DÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler olmuştu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı olmuştu. Ardından 4. eleme adayı için Ünlüler Sude'nin ismini yazdı.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Berkan

Berkan 2. eleme adayı : Ayşe

Ayşe 3. eleme adayı : Hikmet

Hikmet 4. eleme adayı : Sude

Buna göre bu hafta eleme potasında Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude yer aldı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Gönüllüler takımından Berkan ve Hikmet olurken Ünlüler takımından Ayşe ve Sude oldu. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...

ELENEN İSİM : -

Elenen isim henüz açıklanmadı, bugünkü ada konseyinde açıklanacak.

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