Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 25-26 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Aziz mi, Cansu mu, Nefise mı elendi?

Survivor 2023 kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü iletişim oyununun ardından eleme konseyi yapılıyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları olan Cansu, Aziz, Nefise'den bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 18 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Survivor bu hafta elenen isim kimdir, hangi takımdan? Survivor'da elenen kim oldu? İşte detaylar...

Sevilen yarışmalardan biri olan Survivor'da heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da bu akşam elenen isim ise merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Survivor kim elendi? 18 Mayıs Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 18 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Aziz mi, Cansu mu, Nefise mi elendi? İşte tüm merak edilenler sizlerle...

SURVİVOR BU HAFTA PERFORMANS 1. Sİ KİM OLDU?

Bu haftanın performans 1. si henüz açıklanmadı.

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta Kırmızı takımdan 2 ve Mavi takımdan 1 kişi eleme potasında yer alıyor. Tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Aziz

2. eleme adayı : Cansu

3. eleme adayı : Nefise

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ? (25-26 MAYIS 2023)

Survivor'da bugün eleme konseyi yaşanıyor. Birazdan elenen isim belli olacak. Bugün Mavi takımdan Aziz ve Kırmızı takımdan Cansu ve Nefise eleme potasında yer alan isimlerdir. Bu üç isimden birisi adaya veda edecek. Veda edecek isim birazdan Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. En az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek.

Elenen isim : Henüz açıklanmadı