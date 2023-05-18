Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 18-19 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Kürşat mı, Aziz mi, Osman Can mı elendi?

Survivor 2023 kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü araba ödüllü ödül oyununun ardından eleme konseyi yapılıyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları olan Kürşat, Aziz, Osman Can'dan bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 18 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Survivor bu hafta elenen isim kimdir, hangi takımdan? Survivor'da elenen kim oldu? İşte detaylar...

Sevilen yarışmalardan biri olan Survivor'da heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da bu akşam elenen isim ise merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Survivor kim elendi? 18 Mayıs Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 18 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Kürşat mı, Aziz mi, Osman Can mı elendi? İşte tüm merak edilenler sizlerle...

SURVİVOR BU HAFTA PERFORMANS 1. Sİ KİM OLDU?

Bu haftanın performans 1. si %76'lık performansla Özgür oldu.

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta Kırmızı takımdan 3 kişi eleme potasında yer alıyor. Tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Kürşat

2. eleme adayı : Aziz

3. eleme adayı : Osman Can

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ? (18-19 MAYIS 2023)

Survivor'da bugün eleme konseyi yaşanıyor. Birazdan elenen isim belli olacak. Bugün Kırmızı takımdan Kürşat, Aziz ve Osman Can eleme potasında yer alan isimlerdir. Mavi takımdan bu hafta eleme adayı çıkmadı. Bu üç isimden birisi adaya veda edecek. Veda edecek isim birazdan Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. En az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek.

Elenen isim : KÜRŞAT

Adaya veda eden isim Kürşat oldu.

Survivor'a veda eden isim Kürşat oluyor.