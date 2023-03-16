Survivor 2023 kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü iletişim oyununun ardından eleme konseyi yapılıyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları olan Cansu, Aziz, Alper ve Fatih'ten bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 16-17 Mart Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Survivor bu hafta elenen isim kimdir, hangi takımdan? Survivor'da elenen kim oldu? İşte detaylar...

Sevilen yarışmalardan biri olan Survivor'da heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da bu akşam elenen isim ise merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Survivor kim elendi? 16 Mart Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 16-17 Mart Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Cansu mu, Aziz mi, Alper mi, Fatih mi elendi? İşte tüm merak edilenler sizlerle...

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta Ünlüler takımından 1 kişi Gönüllüler takımından 3 kişi eleme potasında yer alıyor. Eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Cansu

2. eleme adayı : Aziz

3. eleme adayı : Alper

4. eleme adayı : Fatih

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ? (16-17 MART 2023)

Survivor'da bugün eleme konseyi yaşanıyor. Birazdan elenen isim belli olacak. Bugün Ünlüler takımından Cansu, Gönüllüler takımından ise Aziz, Alper ve Fatih eleme potasında yer alan isimlerdir. Bu dört isimden birisi adaya veda edecek. Veda edecek isim birazdan Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. En az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek.

Elenen isim : FATİH

Survivor'da elenen isim Gönüllüler takımından Fatih oldu.