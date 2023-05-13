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Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 13 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Ertuğ mu, Buse mi, Kürşat mı, Asena mı elendi?

Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 13 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Ertuğ mu, Buse mi, Kürşat mı, Asena mı elendi?

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Survivor 2023 kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü araba ödüllü ödül oyununun ardından eleme konseyi yapılıyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları olan Ertuğ, Buse, Kürşat ve Asena'dan bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 13 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Survivor bu hafta elenen isim kimdir, hangi takımdan? Survivor'da elenen kim oldu? İşte detaylar...

Sevilen yarışmalardan biri olan Survivor'da heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da bu akşam elenen isim ise merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Survivor kim elendi? 13 Mayıs Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 13 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Ertuğ mu, Buse mi, Kürşat mı, Asena mı elendi? İşte tüm merak edilenler sizlerle...

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta Kırmızı takımdan 1 kişi Mavi takımdan ise 3 kişi eleme potasında yer alıyor. Tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Ertuğ

2. eleme adayı : Buse

3. eleme adayı : Kürşat

4. eleme adayı : Asena

Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 13 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Ertuğ mu, Buse mi, Kürşat mı, Asena mı elendi?

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ? (13 MAYIS 2023)

Survivor'da bugün eleme konseyi yaşanıyor. Birazdan elenen isim belli olacak. Bugün Kırmızı takımdan Ertuğ, Mavi takımdan ise Buse, Kürşat ve Asena eleme potasında yer alan isimlerdir. Bu dört isimden birisi adaya veda edecek. Veda edecek isim birazdan Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. En az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek.

Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 13 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Ertuğ mu, Buse mi, Kürşat mı, Asena mı elendi?

Elenen isim : BUSE

Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 13 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Ertuğ mu, Buse mi, Kürşat mı, Asena mı elendi?Elenen isim Buse oldu

Survivor 2023'te elenen isim Buse oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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