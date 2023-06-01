Survivor 2023 kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü iletişim oyununun ardından eleme konseyi yapılıyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları olan Ertuğ, Cansu ve Asena'dan bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 1 Haziran Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Survivor bu hafta elenen isim kimdir, hangi takımdan? Survivor'da elenen kim oldu? İşte detaylar...

Sevilen yarışmalardan biri olan Survivor'da heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da bu akşam elenen isim ise merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 1 Haziran Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Ertuğ mu, Cansu mu, Asena mı elendi? İşte tüm merak edilenler sizlerle...

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta Kırmızı takımdan 1 kişi Mavi takımdan ise 2 kişi eleme potasında yer alıyor. Tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Asena

2. eleme adayı : Cansu

3. eleme adayı : Ertuğ

1. eleme adayı Asena

2. eleme adayı Cansu

3. eleme adayı Ertuğ

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ? (1 HAZİRAN 2023)

Survivor'da bugün eleme konseyi yaşanıyor. Birazdan elenen isim belli olacak. Bugün Kırmızı takımdan Ertuğ, Mavi takımdan ise Cansu ve Asena eleme potasında yer alan isimlerdir. Bu üç isimden birisi adaya veda edecek. Veda edecek isim birazdan Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. En az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek.

Elenen isim : ASENA

Elenen isim Asena oldu.

Survivor'da bu hafta elenen isim Asena oldu.