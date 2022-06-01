Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Anıl mı Ayşe mi Sema mi Batuhan mı? - Haberler

Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Anıl mı Ayşe mi Sema mi Batuhan mı?
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Survivor 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da eleme potasında yer alan 4 isimden bir kişi bugün adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi? Anıl mı Ayşe mi Sema mi Batuhan mı? Bugün Survivor'da kim adaya veda etti? Elenen isim kim oldu? İşte detaylar...
2022 Survivor All Star'da yarışmacı sayısı git gide azalıyor ve heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene şampiyon kim olacak merak ediliyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi?
Dünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler olmuştu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı olmuştu. Ardından 4. eleme adayı Batuhan olmuştu.
Haftanın eleme adayları şöyle:
- 1. eleme adayı : Anıl
- 2. eleme adayı : Ayşe
- 3. eleme adayı : Sema
- 4. eleme adayı : Batuhan
Buna göre bu hafta eleme potasında Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude yer aldı.
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan oldu. Tüm eleme adayları Ünlüler takımından çıktı. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...
ELENEN İSİM : -
Survivor All Star'da bugün elenen isim henüz açıklanmadı. Birazdan açıklanacak.