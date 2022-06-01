Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Anıl mı Ayşe mi Sema mi Batuhan mı? - Haberler

2022 Survivor All Star'da yarışmacı sayısı git gide azalıyor ve heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene şampiyon kim olacak merak ediliyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi?

SURVİVOR DÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler olmuştu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı olmuştu. Ardından 4. eleme adayı Batuhan olmuştu.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Anıl

Anıl 2. eleme adayı : Ayşe

Ayşe 3. eleme adayı : Sema

Sema 4. eleme adayı : Batuhan

Buna göre bu hafta eleme potasında Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude yer aldı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan oldu. Tüm eleme adayları Ünlüler takımından çıktı. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...

ELENEN İSİM : -

Survivor All Star'da bugün elenen isim henüz açıklanmadı. Birazdan açıklanacak.

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