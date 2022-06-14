Survivor kim elendi? Dün Survivor eleme adayı kim oldu? SON ADAY kim?

TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi? Dün Survivor eleme adayı kim oldu? SON

DÜN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımı eleme adayı oylama sonucu:

Oylamalar şöyle:

• Atakan : 3

• Ogeday : 1

Haftanın 2. eleme adayı Atakan oldu.

• 1. eleme adayı : Nisa

• 2. eleme adayı : Atakan

Gönüllüler'de Berkan performans 1. si olduğu için Atakan ve Ogeday'dan birisi 2. eleme adayı olacak.

Haftanın 2. eleme adayı : Atakan

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'da elenen isim Anıl olmuştu. Ek olarak bugün Gönüllüler takımı haftanın 2. eleme adayını çıkaracak.

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