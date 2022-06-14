Survivor kim elendi? Dün Survivor eleme adayı kim oldu? SON ADAY kim?
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Survivor tüm heyecanıyla devam ederken eleme potası ve kimin elendiği konuları izleyicilerin merak konusu oluyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşanırken Survivor kim elendi? Dün Survivor eleme adayı kim oldu? SON ADAY kim merak edildi.
TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi? Dün Survivor eleme adayı kim oldu? SON
DÜN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gönüllüler takımı eleme adayı oylama sonucu:
Oylamalar şöyle:
• Atakan : 3
• Ogeday : 1
Haftanın 2. eleme adayı Atakan oldu.
• 1. eleme adayı : Nisa
• 2. eleme adayı : Atakan
Gönüllüler'de Berkan performans 1. si olduğu için Atakan ve Ogeday'dan birisi 2. eleme adayı olacak.
Haftanın 2. eleme adayı : Atakan
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Geçen hafta Survivor'da elenen isim Anıl olmuştu. Ek olarak bugün Gönüllüler takımı haftanın 2. eleme adayını çıkaracak.
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