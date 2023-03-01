Survivor yeni bölümün ekranlara gelmesi ile Survivor kim elendi? Sorusu araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının büyük bir heyecanla izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Peki, Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi, hangi isim adaya veda etti? Survivor 2023'e veda eden yarışmacı kim?

Survivor kim elendi? Sorusu, yayınlanan bölümün ardından merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada Aziz, Asena, Çağla, Fatih ve Elanur arasında eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi, hangi isim adaya veda etti? Survivor 2023'e veda eden yarışmacı kim?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2023'te izleyicilerden en düşük SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim ünlüler takımından Çağla oldu. Survivor adasına veda eden Çağla, veda konuşmasında "Gerçekten ne diyeceğimi ne hissedeceğimi bilmiyorum. Üzgünüm, bu şekilde olduğu için. Yani benim için her şey yeni başlamıştı. Hafta başında öyle hissediyordum. Ama vardır bunda da bir hayır diyorum. Çünkü çok ciddi bir şey atlattım. Demek ki benim Türkiye gitmem, ailemin yanında olmam gerekiyormuş. Kimseye kırgın dargın değilim. Canları sağ olsun. Benim hikayemin burada değil Türkiye'de devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.