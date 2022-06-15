Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim eledi? ATAKAN elendi mi?

Haziran sonunda final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı. Atakan, Hikmet, Ogeday ve Nisa arasında yapılan oylamada en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor kim elemdi? Dün akşam Survivor'da kim veda etti?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Nisa Bölükbaşı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ada konseyinde oylama yaptı. Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Atakan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu. Survivor'da diğer eleme adayları ise Ogeday ve Hikmet oldu. Survivor'da elemeye kalan Atakan, Nisa, Hikmet ve Ogeday arasında SMS oylaması yapıldı.

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, yapılan SMS oylamasında en düşük oyu alarak yarışmaya veda eden ismi açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı Çağan Atakan Arslan oldu. Veda konuşması yapan Atakan "Benim hikâyem burada bitti. Ama güzel bir hayat beni bekliyor" dedi.

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