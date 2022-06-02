Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? Sema elendi mi? - Haberler

Survivor dün akşam yayınlanan yeni bölümü ile ekrana geldi. Eleme heyecanı yaşanan bölüm nefesleri keserken. Elemeye kalan Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz arasında en düşük SMS'i alan yarışmacı Survivor hayallerine veda etti. Peki, Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? Sema elendi mi?

SURVİVOR'DA NE OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, ilk eleme adayı Barış Murat Yağcı olarak belirlendi.

4 ADAY BELLİ OLDU

Oylama sonucu ikinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti. Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu. Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan Ayşe, haftanın 4. eleme adayı oldu.

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Barış, Parviz, Gizem ve Ayşe arasında bir halk oylaması yapıldı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Gizem olduğunu açıkladı. Veda konuşması yapan Gizem "Buraya kadarmış. Daha ileriyle gitmek isterdim, çok üzgünüm" dedi. Acun Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" şeklinde konuştu.

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