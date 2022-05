Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor'da elenen isim kim oldu?

Dün akşam Survivor'da elenen isim kim oldu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni takımların oluşturulduğu Survivor All Star'da eleme konseyleri sürpriz sonuçlara gebe olabiliyor. 4 eleme adayı arasından en düşük SMS oyunu alan yarışmacının Survivor All Star macerası sona erecek. Peki bu yarışmacılar kim? Survivor kim elendi 2022? 10 Mayıs Survivor'da kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? Survivor dün kim elendi? İşte detaylar...

10 MAYIS SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da eleme adaylarının belli olmasının ardından Salı akşamları SMS oylamasının sonuçlarına göre en az oyu alan yarışmacı adaya veda ediyor. Bu haftanın eleme adayları Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut olmuştu.

Ancak geçtiğimiz hafta Merve Aydın ve Parviz'in sakatlanarak Survivor'dan diskalifiye olmaları nedeniyle iki yarışmacının beklenmedik şekilde adadan ayrılması eleme koşullarında da değişikliğe neden oldu.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada iki hafta boyunca 3'er eleme adayı seçilerek iki hafta sonunda 6 yarışmacıdan bir ismin eleneceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda 10 Mayıs Salı akşamı eleme gecesi yapılmadı.

