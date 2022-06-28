Survivor kim elendi? Dün akşam kim gitti?

Perşembe günü final yapacak olan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Peki, dün akşam kim gitti? Survivor kim elendi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Finale doğru yaklaşan Survivor'da, Dominik'te son halk oylaması yapılmıştı. Bu hafta elemeye kalan Adem, Nisa ve Hikmet arasında ise bu oylamada en az oyu alan açıklandı. Son kez Dominik'te yapılan konseyde konuşan Acun Ilıcalı, en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Hikmet Tuğsuz olduğunu açıkladı.

Büyük final öncesi Survivor All Star'a veda eden Hikmet, "2019'da yarım kalan bir hikayem vardı sakatlanmıştım. 3 yıllık tedavi sürecimde siz yanımda olmuştunuz. Burada bana destek veren herkese teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Burada yada Türkiye'de elenmemin, şampiyon olamadıktan sonra anlamı yoktu. Son zamanlarda performansım düştü buraya zorluklarla geldim. Yapacak bir şeyim yok buraya kadarmış" dedi.

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