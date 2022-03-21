Survivor kim elendi? Bu hafta elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star'da dün kim, hangi isim elendi?
- Güncelleme:
Survivor heyecanı tüm hızıyla devam ederken birleşme partisine kala adadan elenen isimler belli olmaya başladı. Dün yapılan eleme konseyinde Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. Peki, Survivor kim elendi? Bu hafta elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star'da dün kim, hangi isim elendi? Survivor'da dün Pazar akşamı kim elendi? İşte detaylar...
2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Yasin, Mert, Barış ve Birsen olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Detaylar haberimizdedir…
Dünki elemede Mert, Evrim, Atakan ve Barış eleme adaylarıydı. Bu 4 isimden Mert adaya veda eden isim oldu. Bir önceki elemede ise Gönüllüler takımından Berna elenmişti.
- Dün elenen isim : Mert
- Bir önceki elenen isim : Berna
Mert Öcal Türk model ve oyuncudur. 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu dahil oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele edecektir.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu