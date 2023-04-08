Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İletişim oyunu sonrasında gerçekleşen konseyde kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 7 Nisan Survivor adaya kim veda etti? Survivor son bölüm kim elendi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımını kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşti. Ünlülerden hangi isimlerin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 7 Nisan Survivor adaya kim veda etti? Survivor son bölüm kim elendi?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı Murat Eken olurken ikinci aday Aziz oldu. Üçüncü eleme adayı ise Barış seçilmişken dördüncü eleme adayı Alper seçildi. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz akşam yapılan konseyde bir yarışmacı adaya veda etti. Yapılan SMS oylaması sonrasında adaya veda eden isim Alper Rende oldu.