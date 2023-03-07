Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ödül oyunu sonrasında gerçekleşen konseyde kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor adaya kim veda etti? İşte detaylar...

SURVİVOR ELENEN İSİM! TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugün ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunu sonrasında gerçekleşen konseyde kimin elendiği araştırılıyor. Survivor'dan elenen isim merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor adaya kim veda etti? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.

SURVİVOR AYSU KİMDİR?

Aysu Keskin 15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç milli oyuncu, Fenerbahçe İstanbul'da guard pozisyonunda oynuyor. Aysu Keskin'in boyu 1,77 cm'dir. Survivor Aysu Keskin Ünlüler takımında bulunuyor.