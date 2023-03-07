Sevilen yarışmalardan biri olan Survivor'da heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da dün akşam elenen isim ise merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023, dün akşam eleme heyecanının yaşandığı yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada Aysu, Barış, Murat ve Buse arasında eleme yapıldı. Seyirciler ise Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde ünlüler takımından Barış, Murat, Buse ve Aysu arasında eleme heyecanı yaşandı. Seyircilerden en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim Aysu oldu.

Halk arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alan Aysu, Survivor 2023 hayalleri veda etti. Veda konuşmasında duygularından bahseden Aysu, "Açıkçası üzgünüm. Şu sebepten dolayı üzgünüm, buradaki Survivor'la ilgili herkesin tabi ki bir hayali var. Potaya erken girdiğimi düşünüyorum. Sebebi sakatlı da olabilir, başka bir şey de olabilir. Sonuçta buradaki hayallerim sona erdi. Her şerde bir hayır vardır. Demek ki Survivor maceramın burada sona ermesi gerekiyordu. İçimde çok büyük bir huzur ve mutluluk vardı. Üzgünüm tabi ki ama sevdiklerime, aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Burada hikayem yarım kaldı diye düşünüyorum. Takım için hayırlı olsun. Burada tanıdığım güzel dostluklar kurduğum insanlar var" ifadelerini kullandı.

Survivor Aysu