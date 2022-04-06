Survivor kim elendi? 5 Nisan Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim belli oldu!

Dün Survivor kim elendi? 2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Barış, Gökhan, Gizem ve Ardahan olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Dün Survivor'da kim elendi? Bu hafta Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu hafta birinci aday Gönüllüler takımından Ardahan oldu ve ikinci aday Barış oldu. Üçüncü aday ise Gizem, dördüncü aday Gökhan oldu.

SURVİVOR ALL STAR KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden takımlardan eleme adayları belirlendi. Birinci aday Gönüllüler takımından Ardahan oldu ve ikinci aday Barış oldu. Üçüncü aday ise Gizem, dördüncü aday Gökhan oldu. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim Ardahan oldu.

SURVİVOR BU AKŞAM KİM ELENDİ?

2022 Survivor bu akşam kim elendi ve Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Birinci aday Gönüllüler takımından Ardahan oldu ve ikinci aday Barış oldu. Üçüncü aday ise Gizem, dördüncü aday Gökhan oldu. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim Ardahan oldu.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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