Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ödül oyunu sonrasında gerçekleşen konseyde kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 28 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor adaya kim veda etti? İşte detaylar...

SURVİVOR ELENEN İSİM! TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugün ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunu sonrasında gerçekleşen konseyde kimin elendiği araştırılıyor. Survivor'dan elenen isim merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 28 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor adaya kim veda etti? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bugün takımlar ödül oyunu için yarıştılar. Ödül oyununun kazananı Gönüllüler takımı olmuştur.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da haftanın ilk gününde oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı olmuştur. Ünlüler takımı arasında yapılan oylama sonrasında Çağla Taşdelen eleme adayı olmuştur. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir: