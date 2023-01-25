Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ödül oyunu sonrasında gerçekleşen konseyde kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 25 Ocak Survivor elenen yarışmacı kim oldu? İşte, Survivor elenen isim! İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugün ödül oyunu gerçekleşti. Geçtiğimiz akşam yapılan oylama sonucunda Yusuf Güney, Aziz, Chaby ve Aleyna eleme adayı olmuştu. Bu akşam gerçekleşen ödül oyunu sonrasında gerçekleşen konseyde kimin elendiği araştırılıyor. Survivor'dan elenen isim merak konusu oldu. Eleme sonucu araştırılıyor. Peki, Survivor kim elendi? 25 Ocak Survivor elenen yarışmacı kim oldu? İşte, Survivor elenen isim! Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında yapılan oylama sonucunda ilk aday Yusuf olmuştu. İkinci ve üçüncü dokunulmazlık oyunlarının gönüllüler takımının kazanmasının ardından ikinci gidecek isim Aziz olurken bu akşam yapılan oylama sonucunda üçüncü isim ise Aleyna oldu. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

Yusuf Güney

Aziz

Aleyna

Chaby



SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor yarışmasına kimin veda ettiği araştırılıyor. Survivor'a veda eden yarışmacı birazdan açıklanacaktır. Haberler.com okumaya devam edin... Elenen yarışmacı açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır...