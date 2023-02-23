Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ödül oyunu sonrasında gerçekleşen konseyde kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor adaya kim veda etti? İşte detaylar...

İŞTE SURVİVOR ELENEN İSİM! TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugün ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunu sonrasında gerçekleşen konseyde kimin elendiği araştırılıyor. Survivor'dan elenen isim merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor adaya kim veda etti? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİ!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremde 41 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, ada konseyinde depremi öğrendi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da gerçekleşen konsey sonrasında elenen isim merak konusu oldu. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Elanur, Barış Telli, Fatih, Tunga ve Batuhan olmuştur. Yapılan oylama sonucunda elenen isim Tunga olmuştur.