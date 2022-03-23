Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Bora mı Gizem mi Barış mı Adem mi Evrim mi?

2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Bora, Gizem, Barış, Adem ve Evrim olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi? Bora mı Gizem mi Barış mı Adem mi Evrim mi? Detaylar haberimizde...

BUGÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün yapılan haftanın 3. dokunulmazlığını Gönüllüler takımı 2-0 kazandı. Gönüllüler hem erkeklerde hem de kadınlarda Ünlüler'i yenerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu durumda bugün Ünlüler 2 kişi daha potaya isim soktu.

Bu haftanın eleme adayları şöyle:

- Barış

- Evrim

- Bora

- Adem

- Gizem

5 isimden birisi bugün adaya veda edecek.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Gönüllüler takımından Evrim olurken Ünlüler takımından Bora, Gizem, Adem ve Barış oldu. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...

ELENEN İSİM : -

Bu haftanın eleme adayları; Barış, Adem, Bora, Gizem, Evrim

SURVİVOR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

Haberler.com - Gündem