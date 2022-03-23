Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Bora mı Gizem mi Barış mı Adem mi Evrim mi?
- Güncelleme:
Survivor 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da eleme potasında yer alan 5 isimden bir kişi bugün adaya veda edecek ve birleşme partisi umutlarını yitirecek. Peki, Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi? Bora mı Gizem mi Barış mı Adem mi Evrim mi? Bugün Survivor'da kim adaya veda etti? Elenen isim kim oldu? İşte detaylar...
2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Bora, Gizem, Barış, Adem ve Evrim olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi? Bora mı Gizem mi Barış mı Adem mi Evrim mi? Detaylar haberimizde...
Bugün yapılan haftanın 3. dokunulmazlığını Gönüllüler takımı 2-0 kazandı. Gönüllüler hem erkeklerde hem de kadınlarda Ünlüler'i yenerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu durumda bugün Ünlüler 2 kişi daha potaya isim soktu.
Bu haftanın eleme adayları şöyle:
- - Barış
- - Evrim
- - Bora
- - Adem
- - Gizem
5 isimden birisi bugün adaya veda edecek.
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Gönüllüler takımından Evrim olurken Ünlüler takımından Bora, Gizem, Adem ve Barış oldu. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...
ELENEN İSİM : -
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu