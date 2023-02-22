Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konseyin ardından hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 22 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor dün hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Konseyin ardından hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi? 22 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor dün hangi yarışmacı elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ BİLİYOR MU?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremde 41 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, ada konseyinde depremi öğrendi.