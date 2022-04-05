Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim belli oldu!

2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Barış, Gökhan, Gizem ve Ardahan olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu hafta birinci aday Gönüllüler takımından Ardahan oldu ve ikinci aday Barış oldu. Üçüncü aday ise Gizem, dördüncü aday Gökhan oldu.

SURVİVOR ALL STAR KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden takımlardan eleme adayları belirlendi. Birinci aday Gönüllüler takımından Ardahan oldu ve ikinci aday Barış oldu. Üçüncü aday ise Gizem, dördüncü aday Gökhan oldu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Survivor All Star'a kim veda edecek belli olacaktır.

SURVİVOR BU AKŞAM KİM ELENDİ?

2022 Survivor bu akşam kim elendi ve Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Birinci aday Gönüllüler takımından Ardahan oldu ve ikinci aday Barış oldu. Üçüncü aday ise Gizem, dördüncü aday Gökhan oldu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Survivor All Star'a kim veda edecek belli olacaktır.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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