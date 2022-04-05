Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim belli oldu!
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TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2022 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti?
2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Barış, Gökhan, Gizem ve Ardahan olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Detaylar haberimizdedir…
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu hafta birinci aday Gönüllüler takımından Ardahan oldu ve ikinci aday Barış oldu. Üçüncü aday ise Gizem, dördüncü aday Gökhan oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden takımlardan eleme adayları belirlendi. Birinci aday Gönüllüler takımından Ardahan oldu ve ikinci aday Barış oldu. Üçüncü aday ise Gizem, dördüncü aday Gökhan oldu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Survivor All Star'a kim veda edecek belli olacaktır.
2022 Survivor bu akşam kim elendi ve Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Birinci aday Gönüllüler takımından Ardahan oldu ve ikinci aday Barış oldu. Üçüncü aday ise Gizem, dördüncü aday Gökhan oldu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Survivor All Star'a kim veda edecek belli olacaktır.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu