Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim belli oldu!
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TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2022 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti?
2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Yasin, Mert, Barış ve Birsen olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Detaylar haberimizdedir…
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu hafta birinci aday Ünlüler takımından Mert oldu ve ikinci aday Barış oldu. Üçüncü aday ise Evrim ve Berna eşit oy alarak potaya girdi. Beşinci aday Adem oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Ünlüler takımında birinci aday Mert oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Barış, üçüncü ve dördüncü aday ise Evrim ve Berna eşit oy alarak potaya girdi. Beşinci aday Adem oldu.
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu. Survivor'da yapılan oylama sonucunda elenen isim Gönüllüler takımından oldu.
2022 Survivor bu akşam kim elendi ve Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Ünlüler takımında birinci aday Mert oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Barış üçüncü ve dördüncü aday ise Evrim ve Berna eşit oy alarak potaya girdi. Survivor'da yapılan oylama sonucu aralarından en az oyla bir kişi bu hafta adaya veda eden isim olacak. Beşinci aday Adem oldu. 2022 Survivor'da elenen isim Gönüllüler takımından Berna oldu.
- EVRİM : 7
- BERNA : 7
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu