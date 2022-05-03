Survivor kim elendi 2022? 3 Mayıs Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor son eleme adayı kim?
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Survivor All Star 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni takımların oluşturulduğu Survivor All Star'da eleme konseyleri sürpriz sonuçlara gebe olabiliyor. 4 eleme adayı arasından en düşük SMS oyunu alan yarışmacının Survivor All Star macerası sona erecek. Peki bu yarışmacılar kim? Survivor kim elendi 2022? 3 Mayıs Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor son eleme adayı kim?
Survivor kim elendi? TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni takımların oluşturulduğu Survivor All Star'da eleme konseyleri sürpriz sonuçlara gebe olabiliyor. 4 eleme adayı arasından en düşük SMS oyunu alan yarışmacının Survivor All Star macerası sona erecek. Peki bu yarışmacılar kim? Survivor kim elendi 2022? 3 Mayıs Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor son eleme adayı kim? İşte detaylar...
Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlık oyunlarının ardından 4 isim eleme potasında yer alıyor. Son eleme adayının da belli olmasıyla birlikte SMS oylamasına geçildi. SMS oylaması sonucu en düşük destek alan yarışmaya veda edecek. Eleme konseyinden önce bu akşam ödül oyunu oynanacak ve ardından Acun Ilıcalı bu hafta Survivor'da elenen ismi açıklayacak. Survivor'da elenen isim henüz açıklanmadı.
Survivor'da eleme adayları bu hafta şu şekildedir:
- Evrim
- Barış
- Ayşe
- Sude
Bu akşam bu 4 yarışmacıdan biri yarışmadan elenecek.
Survivor All Star 2022 haftanın 6 günü (Çarşamba hariç) yeni bölümleriyle saat 20.00'da TV8'de yayınlanmaktadır.
Survivor All Star yeni bölümüyle 3 Mayıs Salı saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- Adem
- Ayşe
- Sude
- Gökhan
- Anıl
- Sema
- Merve
- Batuhan
- Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- Nagihan
- Perviz
- Atakan
- Ogeday
- Nisa
- Evrim
- Hikmet
- Seda
- Berkan