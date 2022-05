Survivor kim elendi? TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni takımların oluşturulduğu Survivor All Star'da eleme konseyleri sürpriz sonuçlara gebe olabiliyor. 4 eleme adayı arasından en düşük SMS oyunu alan yarışmacının Survivor All Star macerası sona erecek. Peki bu yarışmacılar kim? Survivor kim elendi 2022? 3 Mayıs Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor son eleme adayı kim? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlık oyunlarının ardından 4 isim eleme potasında yer alıyor. Son eleme adayının da belli olmasıyla birlikte SMS oylamasına geçildi. SMS oylaması sonucu en düşük destek alan yarışmaya veda edecek. Eleme konseyinden önce bu akşam ödül oyunu oynanacak ve ardından Acun Ilıcalı bu hafta Survivor'da elenen ismi açıklayacak. Survivor'da elenen isim henüz açıklanmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da eleme adayları bu hafta şu şekildedir:

Evrim

Barış

Ayşe

Sude

Bu akşam bu 4 yarışmacıdan biri yarışmadan elenecek.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER?

Survivor All Star 2022 haftanın 6 günü (Çarşamba hariç) yeni bölümleriyle saat 20.00'da TV8'de yayınlanmaktadır.

SURVİVOR ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni bölümüyle 3 Mayıs Salı saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

2022 SURVİVOR YENİ KADRO

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

Adem

Ayşe

Sude

Gökhan

Anıl

Sema

Merve

Batuhan

Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

Nagihan

Perviz

Atakan

Ogeday

Nisa

Evrim

Hikmet

Seda

Berkan

SURVİVOR ELEME GECESİ FRAGMANI

