TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da elenen isim merak ediliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de büyük ilgi toplayan Survivor'da dün akşam eleme yaşandı. Seyirciler ise arama motorlarında Survivor kim elendi? 19 Nisan Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularını araştırdı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Ünlüler takımından Cansu, gönüllüler takımından da Fatih, Aziz ve Alper'in elemeye kaldığı yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor kim elendi? 19 Nisan Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti?

19 NİSAN SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme potasında yer alan isimler Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Murat iken bir diğer isim ise Asena oldu. Survivor'da eleme henüz gerçekleşmedi.