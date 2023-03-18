TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da elenen isim merak ediliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de büyük ilgi toplayan Survivor'da dün akşam eleme yaşandı. Seyirciler ise arama motorlarında Survivor kim elendi? 17 Mart Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularını araştırdı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Ünlüler takımından Cansu, gönüllüler takımından da Fatih, Aziz ve Alper'in elemeye kaldığı yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor kim elendi? 17 Mart Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti?

17 MART SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Fatih, Cansu, Aziz ve Alper arasında eleme heyecanı yaşandı. Seyircilerden en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim gönüllüler takımından Fatih oldu. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Geçtiğimiz sene All Star'ın ile üzerinde bir oy kullanımı oldu, çok şaşkınım" dedi. Konseyde yarışmacılardan en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim ise Fatih oldu. Veda konuşmasında yaşadığı üzüntüden bahseden Fatih, "Bu benim uzun süreli hayalimdi. Hep Dominik'in kumlarına 66'ı kazımak istiyordum. Zorlanmayı da çok sevdim. Acı çekmeyi de çok sevdim. Yokluğu da çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Sevdiğim bir şeyi yerine getirdim. Gençlere ve öğrencilerime hayallerinden vazgeçmemelerini ve istedikleri zaman istedikleri şeyi yapabileceklerini burada göstermiş oldum. Çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma da bu yolda başarılar diliyorum. Her kimin kalbini kırdıysam af ola" dedi.