Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan bölüm fragmanında ada konseyi yapan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı diskalifiye ediyor. İzleyiciler tarafından Survivor'a veda eden yarışmacı araştırılıyor. Peki, Survivor kim diskalifiye oldu? 10 Nisan Survivor kim elendi? Survivor hangi yarışmacı diskalifiye oldu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 65. bölümünden ilk fragman sonrasında yarışmaya veda eden yarışmacı araştırılıyor. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıya sert sözler söyleyerek diskalifiye ediyor. Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Survivor kim diskalifiye oldu? 10 Nisan Survivor kim elendi? Survivor hangi yarışmacı diskalifiye oldu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor'un yeni bölümüne yapılan konseyde Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıyı diskalifiye ettiği görüntüler yer alıyor. Yarışmacıyı eleyen Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" diyor.