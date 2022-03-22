Survivor Kemal kimdir? Kemal Özcanlı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Kemal kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Var Mısın Yok Musun programından tanıdığımız isimlerden biri olan Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR KEMAL KİMDİR?

Gündüz kuşağı programlarından olan Survivor Panorama'da gördüğümüz Kemal Özcanlı, 1966 doğumludur. Aslen Ordulu olan Özcanlı, sıkı bir Galatasaray taraftarıdır. 'Var Mısın Yok Musun' programı sayesinde şöhret kapılarını araladı ve ilerleyen zamanda program sunucusu oldu.

Geçtiğimiz yıllarda da Survivor Extra programını Esra Eron ve Furkan Dede ile birlikte sunan Kemal Özcanlı, bu yıl Survivor Panorama programı yorumculuğu yapıyor.

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