Survivor kazanan ne kadar para alacak? 2023 Survivor ödülü ne kadar?

Survivor 2023, 13 Haziran gecesi final bölümüyle ekranlara veda etti. Survivor kazanan ne kadar para aldı, sorusunun yanıtı merak edildi. Finalde yer alan Özgür ve Nefise şampiyonluk için oylamaya çıktı. En yüksek SMS oyu alan isim şampiyon olacak. İzleyiciler şampiyonluk ödülünü ne olacak merak etti. Peki, 2023 Survivor ödülü ne kadar? Survivor 2023 kazanan kim oldu, ödülü nedir? İşte detaylar...

Survivor kazanan ne kadar para alacak, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aylardır kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor 2023, dün akşam İstanbul'da yapılacak olan final bölümüyle ekranlara geldi. 2 finalist Nefise ve Özgür oldu. Nefise ve Özgür ikilisinden birisi şampiyon oldu. İzleyiciler büyük ödülü merak etti. Peki, Survivor büyük ödül ne? Survivor 1. ödülü nedir 2023? Survivor birincilik ödülü ne kadar? Survivor birincisine ne veriliyor 2023? Survivor büyük ödül ne kadar merake ediliyor. İşte, Survivor birincisi ödülü detayları!

SURVİVOR 1. ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2023'te birincilik ödülü henüz netleşmedi. Fakat geçen senelerde Birincilik ödülü 500 bin TL idi. Bu sene de aynı şekilde para ödülü verileceği tahmin ediliyor.

SURVİVOR'DA FİNALİSTLER KİM OLDU?

Survivor'da son 2'ye kalan isimler Özgür ve Nefise oldu. İki isim bugün final oylamasına çıkacak ve en yüksek oyu alan isim sezonun şampiyonu olacak.

SURVIVOR 2023'Ü KİM KAZANDI?



Dün akşam gerçekleştirilen büyük final SMS oylaması sonrasında Nefise, Survivor 2023'ün şampiyonu oldu. Survivor 2023 kupasının sahibi olan Nefise, gözyaşlarına boğuldu. Çığlık ve gözyaşlarıyla yaşadığı sevinci gösteren Nefise, görkemli kupanın sahibi oldu.