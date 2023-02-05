Survivor Kardeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 yeni yedek yarışmacı Kardeniz Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2023'ün yeni yedek yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Kardeniz Kılıç kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Kardeniz Kılıç'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Survivor 2023 Kardeniz Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Survivor 2023'te yer alan yeni yedek yarışmacı Kardeniz Kılıç kimdir? Kardeniz Kılıç evli mi, sevgilisi var mı? Kardeniz Kılıç aslen nereli? Kardeniz Kılıç nerede çalışıyor, mesleği nedir? İşte detaylar...

SURVİVOR KARDENİZ KILIÇ KİMDİR?

Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı Kardeniz Kılıç 24 yaşındadır ve aslen İzmirli'dir.

Kardeniz Kılıç doğum tarihi : 9 Ocak 1999

Kardeniz Kılıç kaç yaşında : 24 yaşında

Kardeniz Kılıç nereli : İzmir

Kardeniz Kılıç mesleği ne : Influencer, Model

Kardeniz Kılıç 9 Ocak 1999 doğumludur. 24 yaşında olan Kardeniz Kılıç influencerdır ve modellik yapmaktadır. Kardeniz Kılıç Survivor 2023 yedeklerinde yer almaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kardeniz Kılıç'ın İnstagram'da 456 bin takipçisi bulunmaktadır.