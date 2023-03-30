Survivor'da yayınlanan yeni bölüm sonrasında yarışmacılardan Kardelen merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Kardelen'in son durumu araştırılıyor. Peki, Survivor Kardelen neden yok? 2023 Survivor Kardelen elendi mi, ne oldu? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacılardan Kardelen'in son durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölüm sonrasında Kardelen'in programdaki akıbeti araştırılmakta. Peki, Survivor Kardelen neden yok? 2023 Survivor Kardelen elendi mi, ne oldu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KARDELEN NEDEN YOK?

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 53. bölümünde yürekleri ağza getiren anlar yaşanıyor. Ödül oyununda kıyasıya mücadele eden Kardelen sakatlanıyor. "Dizim döndü" diyerek acı içinde kıvranan Kardelen, oyun alanında yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

SURVİVOR KARDELEN NE OLDU?

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar ödül oyunda havuzun üzerine kurulan ağaçlara tırmanarak bayrakları toplamaya çalışacak. Kardelen ise ağaca tırmandığı esnada sakatlanıyor. Dizinin döndüğünü söyleyen Kardelen, acı içinde kıvranarak havuza düşüyor. Ekibin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan yarışmacı, oyun alanındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Çığlıklarıyla adayı inleten Kardelen'in sağlık durumu ise yeni bölümde belli olacak.