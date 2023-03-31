Survivor yeni bölümde Kardelen'i göremeyen kullanıcılar ne zaman yarışacağını araştırıyor. Survivor Kardelen'in sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Survivor Kardelen ne zaman yarışacak? Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Geçtiğimiz hafta ödül oyununda kıyasıya mücadele eden Kardelen sakatlandı. İzleyiciler tarafından Kardelen'in sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Survivor Kardelen ne zaman yarışacak? Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KARDELEN NE ZAMAN YARIŞACAK?

Survivor 2023 53. bölümünde yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Ödül oyununda kıyasıya mücadele eden Kardelen sakatlandığı görüntüler yer aldı. "Dizim döndü" diyerek acı içinde kıvranan Kardelen, oyun alanında yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardelen'in sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapılmazken konseyde açıklama yapılması beklenmektedir.