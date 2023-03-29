Survivor Kardelen ne oldu? Survivor Kardelen nasıl düştü? Kardelen Survivor'dan ayrılacak mı?

Survivor yarışmasının yeni bölümü sonrasında Kardelen'in sağlık durumu araştırılıyor. Kardelen'in neden yarışmada yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor Kardelen ne oldu? Survivor Kardelen nasıl düştü? Survivor Kardelen Survivor'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Survivor yeni bölümünde Kardelen'in sakatlandığı görüntüler yer almaktadır. Kardelen'in sağlık durumu merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından yarışmacılardan Kardelen'in son durumu araştırılmakta. Peki, Survivor Kardelen ne oldu? Survivor Kardelen nasıl düştü? Survivor Kardelen Survivor'dan ayrılacak mı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KARDELEN NE OLDU?

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 53. bölümünde yürekleri ağza getiren anlar yaşanıyor. Ödül oyununda kıyasıya mücadele eden Kardelen sakatlanıyor. "Dizim döndü" diyerek acı içinde kıvranan Kardelen, oyun alanında yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

KARDELEN SURVİVOR'DAN AYRILACAK MI?

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar ödül oyunda havuzun üzerine kurulan ağaçlara tırmanarak bayrakları toplamaya çalışacak. Kardelen ise ağaca tırmandığı esnada sakatlanıyor. Dizinin döndüğünü söyleyen Kardelen, acı içinde kıvranarak havuza düşüyor. Ekibin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan yarışmacı, oyun alanındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Çığlıklarıyla adayı inleten Kardelen'in sağlık durumu ise yeni bölümde belli olacak.