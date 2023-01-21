TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm heyecanı ile devam ederken Survivor Kardelen kimdir? Sorusu merak ediliyor. Yarışmada yarışmakta olan birçok kişi izleyiciler tarafından merak ediliyor, bu senede Survivor Kardelen kimdir? Sorusu gündeme geliyor. Peki, Survivor Kardelen kimdir? Survivor yarışmacısı Kardelen Kalender kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Kardelen İnstagram hesabı ne?

Survivor Kardelen kimdir? Sorusu, Survivor izleyiciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor. 2023 Survivor gönüllüler takımında yarışmakta olan Kardelen Kalender hakkında birçok detay arama motorlarında Survivor Kardelen kimdir? Sorusu ile araştırılmakta. Peki, Survivor Kardelen kimdir? Survivor yarışmacısı Kardelen Kalender kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Kardelen İnstagram hesabı ne?

SURVİVOR KARDELEN KİMDİR?

Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer almakta olan ve gönüllüler takımında yarışan Kardelen Kalender, Fitness ve Pilates antrenörlüğü yapmaktadır. Eğitimini Nişantaşı Üniversitesi'nde tamamlamış olan Kalender, eğitim aldığı alanda uzmanlaşmış ve kendini geliştirmiştir. Kardelen Kalender, 2023'te Survivor yarışmasına Gönüllüler kadrosunda yer almaktadır.