Survivor Kardelen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Survivor Kardelen Kalender kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2023 yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Gönüllüler takımındaki Kardelen Kalender oldu. Peki, Kardelen Kalender kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Kardelen kimdir, evli mi, mesleği ne, doğum tarihi kaç? İşte Survivor Kardelen hakkında bilgiler...

Survivor Zeynep kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Survivor Zeynep Alkan kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Yarışmacılar kimler merak ediliyor. Peki, Survivor Kardelen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Kardelen Kalender kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR KARDELEN KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Kardelen Kalender pilates ve fitness antrenörüdür. Yarışmanın en genç isimlerinden olan Kardelen Kalender Gönüllüler takımında yer alıyor. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kardelen Kalender'in İnstagram'da 5 bin takipçisi bulunmaktadır.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımı : Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Büşra Tuman, Berdan Mardini, Barış Telli, Kürşat Yalçınkaya, Buse Plan, Halil İbrahim Göker

Gönüllüler takımı : Alper Rende, Özgür Tetik, Aleyna Elibol, Aziz Ozan Dilber, Tunga Sayan, Walison Fonseca, Kardelen Kalender, Asena Demirbağ, Ayşe Gizem Avcı Ayan, Osman Can Ural, Chaby Han, Elanur Pat