Survivor yarışmacılarından Kardelen merak konusu oldu. Survivor izleyicileri tarafından Kardelen'in İnstagram hesabı ve yaşı araştırılıyor. Peki, Survivor Kardelen kimdir? 2023 Survivor Kardelen kaç yaşında, nereli? Kardelen Kalender mesleği ne? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarından Kardelen'in hayatı merak konusu oldu. Survivor izleyicileri tarafından Kardelen Kalender'in mesleği ve İnstagram hesabı araştırılıyor. Peki, Survivor Kardelen kimdir? 2023 Survivor Kardelen kaç yaşında, nereli? Kardelen Kalender mesleği ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KARDELEN KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Kardelen Kalender pilates ve fitness antrenörüdür. Yarışmanın en genç isimlerinden olan Kardelen Kalender Gönüllüler takımında yer alıyor. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kardelen Kalender'in İnstagram'da 16 bin takipçisi bulunmaktadır.

SURVİVOR KARDELEN İNSTAGRAM HESABI!

Survivor yarışmacılarından Kardelen İnstagram'da, @kardelenkalender_ kullanıcı adıyla 16bin takipçisi bulunmaktadır.