Survivor'da geçtiğimiz hafta birleşme partisi sonrasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kardelen'in sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Survivor Kardelen elendi mi? Survivor Kardelen ne oldu, neden veda ediyor? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında yarışmacılardan Kardelen merak konusu oldu. Peki, Survivor Kardelen elendi mi? Survivor Kardelen ne oldu, neden veda ediyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KARDELEN ELENDİ Mİ?

Survivor geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde yarışmacılar ödül oyunda havuzun üzerine kurulan ağaçlara tırmanarak bayrakları toplamaya çalıştı. Kardelen ise ağaca tırmandığı esnada sakatlandı. Dizinin döndüğünü söyleyen Kardelen, acı içinde kıvranarak havuza düşmüştür. Kardelen sağlık durumu sebebiyle Survivor'a veda etmiştir.