Survivor yarışmasında Kardeniz'i göremeyen kullanıcılar tarafından elendi mi sorusu araştırılıyor. Kardeniz'in neden yarışmada yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor Karadeniz elendi mi? Kardeniz Kılıç neden yok? Survivor Kardeniz diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Karadeniz'i göremeyen kullanıcılar Kardeniz neden yok? sorusunu araştırmakta. Kardeniz'in neden yarışmada yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor Karadeniz elendi mi? Karadeniz Kılıç neden yok? Survivor Karadeniz diskalifiye mi oldu?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da gerçekleşen konsey sonrasında eleme adayları merak konusu oldu. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Elanur, Barış Telli, Fatih, Tunga ve Batuhan olmuştur.

SURVİVOR KARDENİZ KİMDİR?

Kardeniz Kılıç, 9 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 24 yaşında olan Kardeniz Kılıç, influencer ve modellik yapmaktadır. Kardeniz Kılıç Survivor 2023 yedeklerinde yer almaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kardeniz Kılıç'ın İnstagram'da 456 bin takipçisi bulunmaktadır.

SURVİVOR KARDENİZ ELENDİ Mİ?

Survivor'un son bölümünde Kardeniz'i göremeyen izleyiciler Kardeniz elendi mi? sorusunu araştırmaya başladı. Yapılan son oylamada eleme adayları Elanur ve Barış Telli olmuştur. Kardeniz'in yarışmadaki akıbeti yeni bölümde belli olacaktır.