Survivor İrem Kanan kimdir? İrem Kanan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan'ın hayatı!

Acun Medya İrem Kanan kimdir? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Acun Medya ile Survivor All Star yarışmacıları voleybolda vs attı. Acun Medya ekibinde yer alan İrem Kanan'ı gören Survivor izleyicileri Survivor İrem Kanan kimdir? İrem Kanan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan kimdir? Acun Medya İrem kimdir? İrem Kanan evli mi? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

İREM KANAN KİMDİR?

İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, aslen Tekirdağ Şarköylü ancak uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır. İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir.

İrem Kanan doğum tarihi : 1974

İrem Kanan kaç yaşında : 47 yaşında

İrem Kanan mesleği ne : Acun Medya yönetim kurulu üyesi

İrem Kanan nereli : Tekirdağ

İREM KANAN'IN EŞİ SİNEM ÖZTUFAN KİMDİR?

Sinem Öztufan doğum tarihi : 22 Nisan 1980

Sinem Öztufan kaç yaşında : 41 yaşında

Sinem Öztufan nereli : İzmir

Sinem Öztufan mesleği ne : Oyuncu

1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.

SİNEM ÖZTUFAN KARİYERİ

1995 Best Model Ege Birincisi

1996 Bahama Adaları Takvim Güzeli

1998 Miss Turkey Üçüncüsü

ROL ALDIĞI DİZİLER NELERDİR?

2013 - Osmanlı'da Derin Devlet : Dilruba

2009 - Unutulmaz : Melda Güler

2007 - Leylan : Leylan

2006 - Karagümrük Yanıyor : Aslı

2004 - Büyük Yalan : Reyhan Vardarlı

2003 - Alacakaranlık : Melike

2000 - Hanım Ağa

1997 - Böyle mi Olacaktı : Esra Akman

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