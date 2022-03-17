Survivor İrem Kanan kimdir? İrem Kanan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan'ın hayatı!
- Güncelleme:
Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Acun Medya ile Survivor All Star yarışmacıları voleybolda vs attı. Acun Medya ekibinde yer alan İrem Kanan'ı gören Survivor izleyicileri Survivor İrem Kanan kimdir? İrem Kanan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan kimdir? Acun Medya İrem kimdir? İrem Kanan evli mi? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...
Acun Medya İrem Kanan kimdir? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Acun Medya ile Survivor All Star yarışmacıları voleybolda vs attı. Acun Medya ekibinde yer alan İrem Kanan'ı gören Survivor izleyicileri Survivor İrem Kanan kimdir? İrem Kanan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan kimdir? Acun Medya İrem kimdir? İrem Kanan evli mi? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...
İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, aslen Tekirdağ Şarköylü ancak uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır. İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir.
- İrem Kanan doğum tarihi : 1974
- İrem Kanan kaç yaşında : 47 yaşında
- İrem Kanan mesleği ne : Acun Medya yönetim kurulu üyesi
- İrem Kanan nereli : Tekirdağ
- Sinem Öztufan doğum tarihi : 22 Nisan 1980
- Sinem Öztufan kaç yaşında : 41 yaşında
- Sinem Öztufan nereli : İzmir
- Sinem Öztufan mesleği ne : Oyuncu
1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.
1995 Best Model Ege Birincisi
1996 Bahama Adaları Takvim Güzeli
1998 Miss Turkey Üçüncüsü
2013 - Osmanlı'da Derin Devlet : Dilruba
2009 - Unutulmaz : Melda Güler
2007 - Leylan : Leylan
2006 - Karagümrük Yanıyor : Aslı
2004 - Büyük Yalan : Reyhan Vardarlı
2003 - Alacakaranlık : Melike
2000 - Hanım Ağa
1997 - Böyle mi Olacaktı : Esra Akman