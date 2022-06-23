Survivor Instagram canlı yayın izle! 23 Haziran Perşembe Survivor Instagram canlı yayını ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün reklam arasından sonra Instagram canlı yayını yapılacak. Peki, Survivor Instagram canlı yayın izle! 23 Haziran Perşembe Survivor Instagram canlı yayını ne zaman yapılacak? İşte detaylar..
Survivor All Star canlı yayın ne zaman, saat kaçta? Survivor Instagram canlı yayını saat kaçta başlıyor?
SURVİVOR INSTAGRAM CANLI YAYIN NE ZAMAN?
Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre 23:45 'te oyuncularla İnstagram canlı yayını yapılacak. Canlı yayında Ayşe, 2. eleme adayını açıklayacak.
SURVİVOR INSTAGRAM CANLI YAYIN İZLE
Canlı yayını TV 8 ekranlarından veya Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından izleyebilirsiniz.
SURVİVOR INSTAGRAM CANLI YAYIN
ACUN ILICALI İNSTAGRAM HESABI CANLI İZLE!
İnstagram canlı yayın sona erdi. Haftanın 2. eleme adayı Nagihan oldu.
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